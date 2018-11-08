«Шахтар» зазнав розгромної поразки в Лізі чемпіонів

Донецький «Шахтар» зазнав у футбольній Лізі чемпіонів однієї з найбільших поразок у своїй історії. В Англії підопічні Паулу Фонсеки поступилися «Манчестер Сіті» 0:6.

В іншому матчі квартету F французький «Ліон» і німецький «Гоффенгайм» розійшлися миром – 2:2.

Попри такі результати, гірники зберігають шанси навіть на продовження боротьби в Лізі чемпіонів, якщо виграють два останні матчі. У лідера групи «Манчестер Сіті» стало дев’ять очок, «Ліон» має шість балів, три очки стало у «Гоффенгайма», два залишилося у донеччан.

Свій наступний поєдинок «Шахтар» проведе в Німеччині, 27 листопада гірники зустрінуться з «Гоффенгаймом».