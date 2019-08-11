Донецький футбольний клуб «Шахтар» уперше в сезоні одноосібно очолив прем’єр-лігу

«Шахтар» після третього туру в українській прем’єр-лізі вперше в сезоні одноосібно обійняв перший рядок турнірної таблиці. У центральному матчі туру гірники 10 серпня переграли в Києві «Динамо» – 2:1 і набрали дев’ять очок.

Тепер найближчим переслідувачем чемпіонів України стала луганська «Зоря», яка перемогла на виїзді «Колос» із Ковалівки (3:1). В активі команди Віктора Скрипника стало сім очок.

По шість балів після трьох турів наразі в активі трьох команд – «Динамо», чернігівської «Десни» та «Колоса».

Останній матч третього туру «Карпати» – «Маріуполь» триває у Львові, в разі перемоги приазовська команда також може набрати шість очок.