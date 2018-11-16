Шевченко обіцяє «дати шанс» молодим футболістам у матчі Словаччина – Україна

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що планує надати можливість зіграти молодим футболістам у виїзному матчі Ліги націй Словаччина – Україна, який розпочнеться у Трнаві 16 листопада о 21:45.

«У нас величезна відповідальність перед уболівальниками, але ми йдемо на певні ризики, тому що бачимо перспективи нашої молоді. Треба давати хлопцям шанс. У них, безумовно, немає ще того досвіду, щоб грати на такому рівні, але будемо балансувати при визначенні складу», – заявив Шевченко на передматчевій прес-конференції.

Збірна України достроково, за тур до завершення міні-турніру забезпечила собі перше місце в групі 1 ліги В, що гарантує підвищення в класі. Зараз в активі «синьо-жовтих» 9 очок, чехи мають три бали, словаки – жодного. Для українців зустріч у Трнаві стане останньою, а словаки ще зіграють у Чехії 19 листопада. Для того, щоб не вилетіти до ліги С, словаки мають випередити чехів.

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