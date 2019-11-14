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14 листопада 2019, Київ 15:18
Новини | Спорт

Букмекери оцінили шанси збірної України в матчі з Естонією

Уболівальники збірної України підтримують національну команду, Київ, НСК «Олімпійський», 14 жовтня 2019 року

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Букмекери вважають футбольну збірну України беззаперечним фаворитом у товариському поєдинку проти команди Естонії. Ставки на перемогу «синьо-жовтих» приймаються з коефіцієнтом 1,18, імовірність нічиєї фахівці вважають низькою (7,4), ще неймовірнішою є перемога гостей (18).

Поєдинок Україна – Естонія розпочнеться в Запоріжжі 14 листопада о 19:00.

У відбірному турнірі Євро-2020 сьогоднішні суперники обіймають протилежні позиції. Збірна України за два тури до завершення групового турніру гарантувала собі перемогу у квінтеті В, а естонці в групі С в семи зустрічах набрали лише одне очко і обіймають останнє, п’яте місце.

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