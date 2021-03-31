Футбол: Україна не змогла переграти Казахстан

Збірна України з футболу не змогла переграти команду Казахстану у третьому турі відбірного турніру чемпіонату світу.

Рахунок у зустрічі відкрив Роман Яремчук на 20-й хвилині. «Синьо-жовті» і надалі мали перевагу, але втілити її в забиті м’ячі не змогли. Натомість збірна Казахстану на 59-й хвилині реалізувала чи не єдину нагоду в матчі – відзначився Серікжан Мужиков.

Результат 1:1 не змінився до кінця гри.

В іншому поєдинку групи D збірна Франції на виїзді переграла боснійців – 1:0.

Після цих матчів французи очолюють групу – 7 очок (3 матчі), українці другі – 3 бали (3 матчі), фіни треті – 2 очки після 2 ігор, боснійці та казахстанці мають по одному очку після 2 ігор.