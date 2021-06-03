Україна – Північна Ірландія: команда Шевченка проведе передостанню репетицію до Євро-2020

Збірна України з футболу 3 червня в Дніпрі проведе товариський поєдинок із національною командою Північної Ірландії. Це буде передостанній контрольний матч підопічних Андрія Шевченка до старту чемпіонату Європи.

У складі «синьо-жовтих», на відміну від поєдинку з Бахрейном (1:1) уже зможе взяти участь більшість легіонерів. Виняток становить лише фіналіст Ліги чемпіонів Олександр Зінченко, який прибуде до розташування команди 4 червня.

Початок зустрічі – о 21:00, у прямому ефірі гру покажуть телеканали «Україна» та «Футбол-1».

7 червня українці в Харкові приймуть команду Кіпру, а вже 13 червня проведуть перший матч відкладеного на рік чемпіонату Європи проти збірної Нідерландів. До речі, перший суперник збірної України 2 червня провів контрольний поєдинок проти шотландців, у якому врятувався від поразки на останніх хвилинах – 2:2. Обидва голи в складі «помаранчевих» забив Мемфіс Депай.