Євро-2020: Україна здобула важку перемогу в Люксембурзі

Збірна України з футболу змогла здобути важку виїзну перемогу у другому поєдинку відбірного турніру чемпіонату Європи 2020 року. У поєдинку проти команди Люксембургу «синьо-жовті» лише на доданих арбітром хвилинах вирвали перемогу – 2:1.

Українці першими в цій зустрічі пропустили – після серії помилок захисту на 34-й хвилині Давид Тюрпель із метра влучив у порожні ворота. Ще до перерви, на 40-й хвилині, Віктор Циганков відновив рівновагу.

По перерві зусилля гостей були марними до компенсованого часу матчу: після навісу зі штрафного зрізав м’яч у власні ворота один із лідерів люксембуржців Жерсон Родрігес.

В іншому матчі групи В збірні Португалії та Сербії розійшлися миром – 1:1.

Після цих ігор підопічні Андрія Шевченка очолили групу, маючи чотири очки після двох ігор. Другими з трьома очками залишилися люксембуржці (вони також провели два матчі). Третіми після двох ігор із двома очками є португальці. На четвертому місці після одного матчу опинилися серби (одне очко). Останніми є литовці, які програли люксембуржцям у першому турі, а сьогодні не грали.