Україна розпочне відбірний турнір Євро-2020 у Португалії

Збірна України з футболу розпочне відбірний турнір чемпіонату Європи 2020 року поєдинком проти фаворита групи В – національної команди Португалії. Підопічні Андрія Шевченка 22 березня 2019 року зіграють на виїзді.

Наступний поєдинок «синьо-жовті» проведуть 25 березня в Люксембурзі.

У червні українська команда двічі зіграє вдома: 7-го числа прийматиме сербів, 10-го – люксембуржців.

7 вересня українці зустрінуться з литовцями на виїзді, а 11 жовтня приймуть цю команду.

14 жовтня відбудеться гра Україна – Португалія, а 17 листопада – Сербія – Україна.

Жеребкування відбірного турніру Євро-2020 відбулося 2 грудня. Збірна України, яка перебувала в другому кошику, отримала в суперники команди Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу. Напряму на чемпіонат Європи потрапляють два переможці групи. У разі невдачі команда України ще може спробувати пробитися на Євро-2020 через плей-оф Ліги націй.

У фінальній частині чемпіонату Європи візьмуть участь 24 команди. Фінальний турнір Євро-2020 стартує 12 червня 2020 року.