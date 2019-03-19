Футбол: нападник Мораєс прибув до розташування збірної України

Нападник донецького «Шахтаря» Жуніор Мораєс, який раніше цього тижня отримав українське громадянство, зранку 19 березня прибув до розташування футбольної збірної країни. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

«Гравця зустріли адміністратори збірної та представники прес-служби ФФУ. Жуніор одразу ж отримав екіпірування – вільним був комплект із 18-м номером, що, утім, не означає, що в новачка буде саме такий ігровий номер. Перевдягнувшись у готельному номері, футболіст вирушив до головного тренера — відрекомендуватися та познайомитися», – інформує сайт ФФУ.

У ці хвилини форвард бере участь у теоретичному занятті, а ввечері новачок головної команди країни візьме участь у першому для себе тренуванні у складі збірної.

Уже цієї п’ятниці, 22 березня, збірна України в Португалії проведе стартовий поєдинок відбору до Євро-2020, а 25 березня «синьо-жовті» прийматимуть команду Люксембургу.