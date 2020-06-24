Футбол: «Ворсклу» вивів до фіналу Кубка України 16-річний воротар

Полтавська «Ворскла» здобула вольову перемогу над «Маріуполем» у півфіналі Кубка України в матчі, який відбувався на Донеччині. Одну з головних ролей у перемозі полтавців відіграв 16-річний воротар Павло Ісенко.

Господарі вийшли вперед на 37-й хвилині, коли м’яч після рикошету опинився у воротах полтавчан. На 79-й хвилині з пенальті рівновагу відновив Кане – 1:1.

Гра перейшла в овертайм, який завершився без забитих м’ячів.

Перед серією пенальті на полі у складі «Ворскли» вийшов 16-річний Ісенко. Воротар полтавців відбив удари Кулакова, Ігнатенка та Корнієнка, дозволивши команді виграти серію пенальті та пробитися до фіналу.

У фінальному матчі, який запланований на 8 липня у Львові, «Ворскла» зіграє з київським «Динамо».