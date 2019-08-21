«Зоря» вилетіла до Барселони на матч Ліги Європи

Чартерний рейс з делегацією луганської «Зорі» вирушив 21 серпня до Іспанії на перший матч раунду плейоф Ліги Європи, в якому українська команда зустрінеться з «Еспаньолом». Літак вилетів о 9:00 за Києаом і має приземлитися в Барселоні приблизно за п’ять годин, інформує «Зоря» у фейсбуці.

«Вечірні заходи відбудуться на стадіоні RCDE, де буде проведений завтра матч. Пресконференція Віктора Скрипника і одного з футболістів команди запланована о 19:00, а тренування – о 19:30», – інформують у клубі.

Список української команди виглядає так: Микита Шевченко, Заур Махарадзе, Нікола Василь, Леван Арвеладзе, Джоель Абу Ханна, Філіп Будківський, Владислав Кабан, Микита Каменюка, Богдан Леднєв, Максим Луньов, Артем Громов, Богдан Михайличенко, Євген Чеберко, Олександр Тимчик, Владислав Кочергін, Владлен Юрченко, Максим Білий, Дмитро Хомченовський, Назарій Русин, Дмитро Іванисеня.

Звертає на себе повернення до складу нападника Артема Громова, який попередній раунд Ліги Європи пропускав через травму. Не допоможе «Зорі» інший форвард, автор переможного голу в протистоянні з болгарським ЦСКА Назарій Русин. Святкуючи гол тиждень тому, нападник зняв футболку, за що отримав другу жовту картку і дискваліфікацію на один матч.

Початок матчу в Барселоні – 22 серпня о 22:00. «Еспаньйол» – останній бар’єр перед груповим етапом Ліги Європи. На попередніх стадіях кваліфікації «Зоря» пройшла чорногорську «Будучност» і болгарський ЦСКА.