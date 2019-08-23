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23 Серпень 2019, Київ 07:31
Новини | Спорт

«Зоря» програла «Еспаньйолу» в Барселоні

Головний тренер луганської команди Віктор Скрипник

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Луганська «Зоря» провела два різні тайми в першому матчі раунду плейоф Ліги Європи, поступившись у підсумку в Барселоні «Еспаньйолу» 1:3.

В першій половині гри підопічні Віктора Скрипника спромоглися нав’язати свою гру, високо пресингуючи господарів. А в одній із контратак на 38-й хвилині Владислав Кочергін відкрив рахунок.

По перерві «Еспаньйол» заграв активніше, а в луганської команди вже забракло сил на такий же пресинг. У підсумку господарі відзначилися тричі і змарнували ще кілька нагод, включно із пенальті, який у середині тайму відбив голкіпер «Зорі» Микита Шевченко. Голи у ворота гостей забивали Факундо Феррейра (на 58-й хвилині), Хаві Лопес (на 79-й) і Матіас Варгас (на 81-й).

Матч-відповідь команди зіграють 29 серпня в Запоріжжі.

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