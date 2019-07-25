Футбол: «Зоря» стартує в Лізі Європи

Першим серед українських клубів стартує в єврокубках луганська «Зоря». В другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи підопічні Віктора Скрипника зіграють у столиці Чорногорії Подгориці з місцевою командою «Будучност». Початок матчу – 25 липня о 21:45, пряма телевізійна трансляція запланована на телеканалі «УНІАН».

У першому раунді кваліфікації «Будучност» за сумою двох матчів переграла естонську «Нарву-Транс».

На запитання про очікуваний результат матчу Віктор Скрипник на передматчевій прес-конференції відповів так: «Якщо нічия, то результативна. Але ми налаштовані зіграти по максимуму і домогтися максимально позитивного результату».

Матч-відповідь відбудеться в Запоріжжі 1 серпня.