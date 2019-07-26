Футбол: «Зоря» перемогла «Будучност» у Лізі Європи

Луганська «Зоря» успішно стартувала в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Підопічні Віктора Скрипника переграли в столиці Чорногорії Подгориці команду «Будучност» – 3:1.

На 16-й і 19-й хвилинах дубль оформив Артем Громов, з рахунком 2:0 на користь гостей завершився перший тайм. На старті другого тайму господарі змогли повернути інтригу, коли на 60-й хвилині після подачі кутового скоротили відставання. Але на 83-й хвилині Леван Арвеладзе, який вийшов на заміну, встановив остаточний рахунок.

Матч-відповідь відбудеться в Запоріжжі 1 серпня.

Переможець пари «Зоря» – «Будучност» зіграє з найкращою командою з пари ЦСКА (Болгарія) – «Осієк» (Хорватія). В першому матчі цих команд у Болгарії мінімально перемогли господарі – 1:0.