«Зоря» зіграє в Барселоні з «Еспаньйолом»

Луганський футбольний клуб «Зоря» 22 серпня проведе перший поєдинок раунду плейоф Ліги Європи. У Барселоні команду Віктора Скрипника прийматиме «Еспаньйол».

Перед грою луганські футболісти опинилися без двох важливих гравців – форвард Назарій Русин пропускає гру через дискваліфікацію, захисник Віталій Вернидуб – через травму. Головний тренер «Зорі» вважає відсутність 31-річного оборонця шансом для молодих виконавців.

«Травми – частина футболу. Тому в командах і буває понад 20 футболістів. Де, якщо не через такі ігри, молодим хлопцям набиратися досвіду? Хлопці, які зіграють завтра, довго не забудуть матч проти «Еспаньола». Шанс не просто подивитися єврокубки не по телевізору, а зіграти самому, випадає далеко не всім. У нашої команди такий шанс є. Упевнений, що футболісти вийдуть на поле з великим бажанням і замінять травмованих або дискваліфікованих гравців», – сказав Віктор Скрипник на передматчевій пресконференції.

На шляху до цієї зустрічі «Зоря» пройшла в кваліфікації чорногорську «Будучност» і болгарський ЦСКА, «Еспаньйол» упевнено (двічі по 3:0) здолав опір швейцарського «Люцерна».

Початок матчу «Еспаньйол» – «Зоря» – о 22:00. Поєдинок покаже в прямому ефірі телеканал «УНІАН».