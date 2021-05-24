В Україні за перший тиждень автоматично зареєстрували 1000 ФОПів – міністр

В Україні за перший тиждень автоматично зареєстрували 1000 фізичних осіб-підприємців, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграма.

«Сьогодні був зареєстрований 1000-й ФОП автоматично, без участі реєстратора. За один тиждень. Нагадаю, що автоматичну реєстрацію ФОП ми запустили минулого понеділка», – заявив Федоров.

Він наголосив, що «максимальна кількість послуг повинні надаватися без участі людського фактора».

17 травня в застосунку та на порталі «Дія» з’явилася низка нових послуг. Зокрема, це зміна місця реєстрації онлайн, сплата податків та подання декларацій, електронні петиції, е-підпис у смартфоні та автоматична реєстрація ФОП.