У Києві відбувається акція протесту ФОПів

У центрі Києва 28 січня відбувається акція протесту підприємців проти фіскалізації. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Близько тисячі учасників мітингу зібрались на Майдані Незалежності, де з 15 грудня триває постійна акція протесту «Податковий Майдан – за конституційні права і свободи!»

Протестувальники тримають прапори руху «SaveФОП», а також плакати зі своїми вимогами, зокрема, проти фіскалізації, підвищення тарифів і карантинних обмежень: «Високі тарифи – геноцид для народу», «Ми платимо податки, а доведеться хабарі». «Владі потрібні наші хабарі?», «Дайте працювати!», «Не заганяйте бізнес в тінь! Не робіть з нас нелегалів!» тощо.

Після мітингу на Майдані Незалежності учасники рушили ходою до Конституційного суду і Представництва ЄС в Україні, а далі пішли до посольства США.