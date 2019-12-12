Forbes: список найвпливовіших жінок світу очолила Меркель

Канцлер Німеччини Анґела Меркель очолила список найвпливовіших жінок світу за версією відомого видання Forbes.
Друга у списку колишня очільниця МВФ, а зараз глава Європейського центрального банку Крістін Лаґард, третя – спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.
Далі у десятці: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виконавчий директор General Motors Мері Барра, Мелінда Ґейтс – співголова фонду Мелінди та Білла Ґейтсів, президент Fidelity Investments Ебіґейл Джонсон, голова ради директорів фінансово-кредитної групи Santander Ана Ботін, гендиректор IBM Вірджинія Рометті, головний виконавчий директор Lockheed Martin Мериллін Г’юсон.
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