У США на військовій базі Форт-Стюарт сталася стрілянина, поранені солдати

У США на Форт-Стюарті, штат Джорджія, було поранено п’ятьох солдатів, що призвело до блокування армійської бази до того, як стрільця заарештували, повідомили чиновники.



Стан солдатів та обставини стрілянини наразі невідомі, як і особа стрільця.

Їм надали медичну допомогу на місці, а потім доставили до лікарні Вінн Армійської громади для подальшого лікування.

Правоохоронців направили до комплексу бойової групи 2-ї бронетанкової бригади незадовго до 11:00 ранку в середу. Стрілець був заарештований об 11:35 ранку, повідомили чиновники.



Комплекс бойової групи 2-ї бронетанкової бригади був заблокований.



Як пише АР, бойова група 2-ї бронетанкової бригади армії була створена у 2016 році, коли було додано понад 200 машин до піхотного підрозділу чисельністю приблизно 4200 солдатів. Також відомий як «Спартанська бригада», армія назвала підрозділ своїми «найсучаснішими наземними бойовими силами».

Форт-Стюарт є найбільшою армійською базою на схід від річки Міссісіпі. Тут проживають тисячі солдатів з числа 3-ї піхотної дивізії армії, та члени їхніх сімей.