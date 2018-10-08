Ільмі Умеров і Таміла Ташева представляють Україну на «Форумі-2000» в Празі

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і громадська активістка з окупованого Криму Таміла Ташева представляють Україну на 22-й міжнародній конференції «Форум-2000», яка триває в Празі. Темою зустрічі відомих політиків, учених, державних і громадських діячів з багатьох країн світу є «Демократія: чи потребує критичного оновлення?»

Серед учасників цьогорічної конференції – лауреат Нобелівської премії миру Тавакуль Карман з Ємену, засновник організації «Лікарі без кордонів» Бернар Кушнер, головний редактор польського щоденника Gazeta Wyborcza Адам Міхнік, президент Freedom Housе («Дім свободи») Майкл Абрамовітц та інші.

Уперше конференція «Форум-2000» відбулася в Празі в 1997 році з ініціативи президента Чехії Вацлава Гавела й у співпраці з ізраїльським письменником Елі Візелем та японським політиком і філантропом Рйоіті Сасакавою.

Метою проведення щорічних конференцій, як зазначено в місії «Форуму-2000», є підтримка громадських акцій як наріжного каменю вільного і демократичного суспільства».

22-га конференція «Форум-2000» завершить роботу 9 жовтня.