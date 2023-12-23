Близько 300 мандрівників з Індії заарештовані у французькому аеропорту в рамках розслідування про торгівлю людьми

Близько 300 громадян Індії, які прямували до Центральної Америки, були ізольовані у французькому аеропорту на три дні через розслідування про торгівлю людьми, повідомила влада.



За словами юриста невеликої румунської авіакомпанії, 15 членів екіпажу чартерного рейсу Legend Airlines, який прямував з Об’єднаних Арабських Еміратів до Нікарагуа, були допитані та відпущені.



Як пише Associated Press, рейс зупинився в четвер в аеропорту Ватрі для дозаправки та був зупинений французькою поліцією на основі анонімної інформації про те, що він міг перевозити жертв торгівлі людьми, повідомила прокуратура Парижа. Повідомляється, що двох людей затримали, інших пасажирів допитують спецрозслідувачі.



За даними адміністрації регіону Марна, незвичайне та раптове розслідування порушило авіасполучення у святкові вихідні, оскільки поліція оточила аеропорт, а всі рейси в регіональний аеропорт і з нього були припинені. Деякі були перенаправлені. Аеродром використовується переважно для чартерних і вантажних рейсів.



Поліція ізолювала пасажирів в аеропорту, де вони провели дві ночі на розкладних ліжках, поки триває розслідування. Зазначається, що спочатку вони залишалися в літаку А340, оточені поліцією, але потім їх перевели в головний зал аеропорту.



Посольство Індії у Франції повідомило, що співробітники посольства отримали консульський доступ до пасажирів.



Юрист Legend Airlines Ліліана Бакайоко заявила, що компанія заперечує будь-яку причетність до можливої торгівлі людьми, і привітала новину про те, що екіпаж літака було звільнено після допиту.



Справою займаються слідчі спеціалізованого відділу боротьби з організованою злочинністю Франції, прикордонна поліція та авіаційні жандарми.