Британія та Франція співпрацюють над підвищенням стійкості критично важливої інфраструктури

Британські і французькі експерти тісніше співпрацюватимуть над підвищенням стійкості критично важливої інфраструктури обох країн до перешкод, що виникають під час війни в Україні, в рамках спільної науково-технічної роботи, про яку було оголошено 10 липня.

Як повідомляє пресслужба британського уряду, в рамках низки спільних британсько-французьких науково-технічних проєктів, про які сьогодні було оголошено, дослідники з обох країн працюватимуть разом над технологіями, що доповнюють GPS і мають високу стійкість до перешкод.

Зазначається, що прикладом може слугувати e-LORAN, програма, що реалізується урядом Великої Британії у тісній співпраці з Національною фізичною лабораторією і приватними компаніями. Система використовує наземні радіовежі, які набагато складніше заблокувати, як надійну «резервну копію» GPS, щоб інфраструктура Великої Британії могла продовжувати працювати навіть тоді, коли GPS виходить з ладу.



«Франція і Великобританія мають величезні амбіції щодо технологій, які сприятимуть економічному зростанню і зміцненню національної безпеки. У цих прагненнях нам дуже важливо працювати з партнерами, такими як наші французькі сусіди, особливо в умовах, коли загрози з боку ворожих державних суб'єктів лише зростають», – сказав міністр науки і технологій Великої Британії Пітер Кайл.

Неодноразово надходили повідомлення про ймовірне блокування Росією GPS, зокрема, у країнах Балтії.

Аналітики американського Інституту вивчення війни(ISW) вважають, що очевидне глушіння GPS з боку Росії, ймовірно, є «частиною гібридної кампанії, що посилюється. Вона спрямована безпосередньо проти країн НАТО і має на меті підірвати підтримку України та єдності Альянсу».