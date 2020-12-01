Французькі журналісти домоглися перегляду обмежень свободи слова

У Франції депутати, які складають парламентська більшість, заявили про готовність запропонувати нову версію 24-ї статті законопроекту про «глобальну безпеку». Досі цю статтю обговорювали в зв’язку з тим, що вона забороняє публікацію відео з поліцейськими, які перебувають на службі.

30 листопада про готовність змінити статтю, яка викликала суспільне невдоволення, повідомив глава парламентської фракції «Вперед, Республіка» в нижній палаті парламенту Франції, колишній глава МВС Крістоф Кастанер.

Законопроект про «глобальну безпеку» був ініційований представниками фракції «Вперед, Республіка» і їх союзниками з парламентської групи Agir ensemble («Діяти разом»), повідомило Міжнародне французьке радіо. У нинішньому вигляді 24 стаття пропонує карати штрафом у 45 тисяч євро або роком тюремного ув’язнення за поширення відеозаписів, на яких видно обличчя або інші «елементи ідентифікації» поліцейських і жандармів, якщо такі відео можуть завдати шкоди їх «фізичній і психічній недоторканності».

Цей пункт викликав у Франції масштабні протести. Правозахисники і більшість журналістських профспілок розцінили його як наступ на демократію, свободу ЗМІ і право на інформацію.

Президент Емманюель Макрон провів у п’ятницю у Єлисейському палаці зустріч з главами фракцій, що утворюють більшість, а також прем’єр-міністром, главою МВС і міністром юстиції. Коментуючи жорстоке побиття поліцейськими музичного продюсера Мішеля Зеклера, Макрон сказав, що цей відеозапис «викликає сором». Він зажадав від уряду «швидко внести зміни», щоб відновити довіру між громадянами та тими, хто повинен їх захищати.