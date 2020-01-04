Чоловік, який напав на перехожих у передмісті Парижа, був психічно хворий – прокуратура

Нападник, який напередодні поранив ножем кількох людей в передмісті Парижа, страждав психічним розладом. Про це заявив представник французької прокуратури.

Також відомо, що поліція знайшла у нього в сумці Коран. Однак поки слідство не вважає напад терактом.

У п’ятницю в південному передмісті Парижа Вільжуф невідомий напав з ножем на перехожих в парку. Були поранені три людини, одна з них померла. Нападника застрелили поліцейські. Про мотиви нападу поки не йдеться. Також достовірно невідомо, чи пов’язаний він з радикальними ісламістами.

У Франції діють посилені заходи безпеки після серії терактів, починаючи з 2015-го року. Їх жертвами стали понад 250 осіб.