У Франції осквернили єврейський цвинтар

На сході Франції в поселенні Катценхайм невідомі осквернили близько 80 могил на єврейському кладовищі.

На пам’ятниках з’явилися свастики, а також написи німецькою мовою. Прокуратура Страсбурга почала розслідування.

Президент Емманюель Макрон після інциденту відвідав цвинтар.

19 лютого у Франції проходить загальнонаціональна акція проти антисемітизму. З цією ініціативою виступила низка політичних партій, серед яких соціалісти, республіканці і президентська «Вперед, республіко».

Увечері в Парижі в рамках акції пройде мітинг. Про свою участь повідомили прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп, більшість міністрів, екс-президенти Франсуа Олланд і Ніколя Саркозі.

За даними МВС Франції, минулого року число антисемітських актів на території країни зросла більш ніж на 70 відсотків.