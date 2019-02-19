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19 Лютий 2019, Київ 21:07
Новини | Міжнародні

У Франції осквернили єврейський цвинтар

Президент Емманюель Макрон після інциденту відвідав цвинтар

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На сході Франції в поселенні Катценхайм невідомі осквернили близько 80 могил на єврейському кладовищі.

На пам’ятниках з’явилися свастики, а також написи німецькою мовою. Прокуратура Страсбурга почала розслідування.

Президент Емманюель Макрон після інциденту відвідав цвинтар.

19 лютого у Франції проходить загальнонаціональна акція проти антисемітизму. З цією ініціативою виступила низка політичних партій, серед яких соціалісти, республіканці і президентська «Вперед, республіко».

Увечері в Парижі в рамках акції пройде мітинг. Про свою участь повідомили прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп, більшість міністрів, екс-президенти Франсуа Олланд і Ніколя Саркозі.

За даними МВС Франції, минулого року число антисемітських актів на території країни зросла більш ніж на 70 відсотків.

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