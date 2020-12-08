У Франції судять двох російських футбольних фанатів

Суд у французькому місті Екс-ан-Прованс розглядає справу двох громадян Росії, яких звинувачують у жорстокому нападі на англійського футбольного вболівальника під час чемпіонату Європи з футболу у 2016 році. Про це повідомляє Deutsche Welle.

55-річний потерпілий змушений пересуватися в інвалідному візку. Крім того, за словами його адвоката, через отримані фізичні і психологічні травми він не може давати свідчення навіть по відеозв’язку.

Один з обвинувачених росіян заявив, що діяв з метою самозахисту. Другий стверджує, що не пам’ятає всіх подробиць бійки і діяв ненавмисно.

Росіян затримали у Німеччині в лютому 2018 року. Вони прямували до Іспанії на матч за участю московського «Спартака». Обом загрожує до 15 років позбавлення волі. Вирок очікується 11 грудня.

11 червня 2016 року в Марселі відбулися масові зіткнення між футбольними фанатами з Англії та Росії. В результаті бійки десятки людей отримали травми, один англійський уболівальник впав у кому і пізніше помер. Десятки росіян були затримані, троє вже отримали тюремні терміни у Франції за участь у заворушеннях.