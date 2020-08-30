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30 серпня 2020, Київ 17:48
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Французького офіцера затримали за підозрою в державній зраді на користь Росії

Флоранс Парлі

У Франції офіцера збройних сил цієї країни підозрюють у зраді на користь Росії. Про це в інтерв'ю радіостанції «Europe-1» повідомила міністр оборони країни Флоранс Парлі.

За даними слідчих, офіцер передавав російським спецслужбам надсекретні документи. Інших подробиць не наводять.

Військовий, пояснює радіостанція, проходив службу на військовій базі НАТО в Італії. Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки (DGSI) затримали його у Франції, де він перебував у відпустці. З проханням почати перевірку до прокуратури звернулося Міноборони.

Зараз офіцер перебуває під вартою у в'язниці Санте в Парижі.

Російська сторона інформацію поки що не коментувала.

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