Владна партія Франції відмовила в акредитації RT та Sputnik

Французька партія президентської більшості «Вперед, Республіко!» не надасть акредитації співробітникам російських державних засобів інформації RT і Sputnik для висвітлення виборів до Європарламенту. Таку заяву зробив 15 лютого директор партійної виборчої кампанії Стефан Сежурне, повідомило Міжнародне французьке радіо.

«Це не органи преси, а органи пропаганди на службі Кремля», – заявив Стефан Сежурне в інтерв'ю газеті Le Monde.

Французьке видання Sputnik прокоментувало це повідомлення в тексті під заголовком «Партія Емманюеля Макрона знову нападає на Sputnik напередодні європейських виборів».

Протягом року журналісти Sputnik і RT у Франції не отримують акредитацій, щоб висвітлювати події, організовані Єлисейським палацом або французькими міністерствами, заявила головний редактор Sputnik France Наталія Новікова.

У травні 2017 року французький президент Емманюель Макрон під час першої зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним публічно назвав RT і Sputnik «органами брехливої пропаганди». Заява була зроблена на спільній прес-конференції, російський президент на це не відповів.