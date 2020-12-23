У Франції вбито трьох поліцейських, які приїхали за викликом про домашнє насильство

У Франції трьох поліцейських було вбито та ще одного поранено, коли вони прибули за викликом про домашнє насильство.

Інцидент стався у гірському районі у центрі Франції. Офіцери поліції намагалися допомогти жінці, яка на даху сільського будинку переховувалася від нападника.

За наявною інформацією, злочинець вистрілив в офіцерів і підпалив будинок. Уточнюється, що один поліцейський був спочатку застрелений, а інший поранений незабаром після півночі. Ще два офіцери були вбиті пізніше, коли прибули на місце.

Офіційні особи заявили, що наразі проводиться операція з пошуку злочинця, а жінку благополучно врятувала поліція.

Прокуратура повідомила, що 48-річний підозрюваний у минулому привертав увагу правоохоронців через суперечку щодо опіки над дитиною.