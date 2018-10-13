У Франції запалили свічки пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років

У рамках міжнародної акції «Запали свічку пам’яті» у французькому місті Санліс вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років. Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України у Франції Олег Шамшур у Twitter.

«У знаковому для українсько-французьких відносин м.Санліс Франція долучилася до всесвітньої акції «Запалімо свічку пам’яті!» на вшанування жертв Голодомору 1932–1933 років», – повідомив посол.

До речі, саме у місті Санліс похована королева Франції, дочка київського князя Ярослава Мудрого Анна Ярославна.

Міжнародна акція «Запали свічку пам’яті», яка протягом 85 днів проходитиме у 85 куточках світу, розпочалася 1 вересня в Києві.

Мета акції – об’єднати українців усього світу та іноземних громадян задля пам’яті про один з найбільших злочинів в історії людства ХХ століття – Голодомору 1932–1933 років в Україні. Публічний захід, який триває щодня, в іншому місті, в іншій країні світу, завершиться у Києві, 24 листопада 2018 року, на День пам’яті жертв Голодомору.

Читайте також: Як в Україні відреагували на визнання Сенатом США Голодомору геноцидом українського народу​

Міжнародна акція ініційована Світовим конгресом Українців, підтримана МЗС України, Українським інститутом національної пам’яті та Національним музеєм «Меморіал жертв Голодомору».

За перебігом акції протягом 85 днів можна стежити на веб-сторінці «85-ті роковини Голодомору», розробленій Українським інститутом національної пам'яті. Тут на інтерактивній мапі світу будуть марковані свічками-позначками міста, де відбулися міжнародні вшанування пам’яті жертв геноциду.

Інформаційна кампанія має хештеги: #Голодомор85, #Holodomor85.

Гасла цьогорічної інформаційної кампанії:

– «Ми пам’ятаємо! Ми – сильні!» – для України.

– «Україна пам’ятає! Світ визнає!» / «Ukraine remembers, the World acknowledges!» – для світу.