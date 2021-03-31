У Франції на три тижні закривають школи через загрозу третьої хвилі COVID-19

Президент Франції Емманюель Макрон поширив обмеження в пересуванні на всю Францію і заявив, що школи закриються на три тижні, щоб послабити третю хвилю коронавірусної інфекції, яка загрожує колапсом медичної системи.

Макрон заявив, що розширює на всю країну обмеження, які вже діють у Парижі, на півночі та частині південного сходу Франції. Термін дії обмежень – щонайменше місяць, починаючи з суботи, 3 квітня.

"Ми втратимо контроль, якщо не діятимемо зараз. Це найкраще рішення для уповільнення вірусу», – сказав президент у телезверненні до нації.

Жертвами епідемії у Франції стали 95 337 людей. У найбільш постраждалих регіонах реанімаційні відділення працюють на межі можливостей.