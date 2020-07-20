Франція встановлює з 20 липня штраф на суму 135 євро за появу без маски в громадських приміщеннях

Французи мають носити в громадських приміщеннях маски, в іншому разі їм із 20 липня загрожує штраф на суму 135 євро (це понад 4 тисячі гривень). Прем’єр-міністр Жан Кастекс заявив, що маски будуть обов’язковими для закритих громадських просторів, оскільки країна веде боротьбу за запобігання другій хвилі коронавірусної інфекції.

Міністр охорони здоров’я Олів’є Веран заявив, що правила, що вимагають соціального дистанціювання та тестування, все ще є важливими, також необхідним є носіння масок.

У громадському транспорті масковий режим діє весь час від початку пандемії.

Але магазини та інші громадські простори досі могли самостійно вирішувати, чи потрібні маски для співробітників і покупців.

Багато туристичних об’єктів Франції вже зробили маски обов’язковими.

Влада Франції попередила про збільшення числа інфікувань коронавірусом, хоча зростання залишається на порівняно низькому рівні. Франція сильно постраждала від пандемії COVID-19, у цій країні від коронавірусної інфекції померли близько 30 тисяч людей.