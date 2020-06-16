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17 червня 2020, Київ 01:08
Новини | Міжнародні

Франція направила нові сили до Діжона для придушення заворушень, які пов’язують із чеченцями

Ґрезіль, Діжон, фото 15 червня 2020 року

Уряд Франції направив нові сили правоохоронців до міста Діжона на сході країни після того, як там чотири ночі поспіль тривали заворушення, пов’язані зі з’ясуванням стосунків із участю чеченської іммігрантської громади у Франції.

До міста прибув заступник міністра внутрішніх справ Лоран Нюньєз, який пообіцяв «надзвичайно рішучу відповідь» на можливі нові заворушення. З ним до міста прибули ще 150 працівників поліції і жандармерії (воєнізованої поліції).

Унаслідок заворушень потерпіли принаймні 10 осіб.

За повідомленнями, вони спалахнули минулого тижня, коли на підлітка-чеченця здійснили напад у бідному районі Діжона Ґрезілі, де значну частку населення становлять вихідці з країн Північної Африки. Цей напад викликав помсту чеченців, які з’їхалися до Діжона не тільки з усієї Франції, а й із сусідніх Бельгії й Німеччини.

Увечері 15 червня в Ґрезілі зібралися чоловіки з натягнутими на голови капюшонами, з вогнепальною зброєю і палицями, які стріляли в повітря, нищили камери відеоспостереження і підпалювали смітниці й авта. Але цього разу, заявила поліція, учасниками заворушення були мешканці Діжона.

Ґрезіль, Діжон, фото 15 червня 2020 року
Ґрезіль, Діжон, фото 15 червня 2020 року

Через війни в Чечні минулих років і дії нинішньої влади цього північнокавказького регіону в складі Росії до інших країн, зокрема до Європи, втекли, за оцінками, десятки тисяч чеченців. Але точних даних про це немає – у статистиці іммігрантів їх як громадян Росії залічують разом із іншими росіянами.

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