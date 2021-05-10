У Франції оприлюднили новий лист від імені військових про «виживання країни» і можливість «громадянської війни» через те, що влада країни, на думку анонімних авторів листа, йде на «поступки» ісламізмові.

Лист з’явився на сайті правого видання Valeurs Actuelles увечері 9 травня, редакція закликає всіх охочих підписати його. Станом на пів на другу європейського часу 10 травня, повідомило видання, підписів було вже майже 133 тисячі, але імена тих, хто підтримав листа, не наводяться – як немає й конкретних даних про його ініціаторів.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, близький союзник президента Емманюеля Макрона, засудив цього листа як «грубий маневр» і звинуватив його анонімних авторів і підписантів у тому, що їм бракує «відваги».

У тексті листа його автори подані як представники молодого покоління, військові чинної служби, які служили чи й воювали в Афганістані, в країнах Африки й деінде, в першу чергу в боротьбі проти ісламізму, або брали участь в антитерористичній операції в самій Франції, яка була здійснена після хвилі нападів войовничих ісламістів 2015 року. «За законом ми не можемо висловитися відкрито, але для нас неможливо мовчати», – заявляють анонімні автори.

У квітні у Франції вже був оприлюднений лист аналогічного змісту. Тоді його підписали близько тисячі військових чинної служби й резерву, зокрема близько 20 генералів резерву. Тоді влада країни так само засудила листа і пообіцяла покарати тих, хто підписав його й перебуває на чинній службі чи в резерві – закон вимагає від таких осіб політичної й релігійної нейтральності.

Натомість той лист підтримала лідерка ультраправих Марін Ле Пен.

Як очікують, саме вона буде головним суперником Макрона на виборах у Франції 2022 року.