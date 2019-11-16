У Франції сталися нові сутички «жовтих жилетів» із поліцією на роковини руху

У столиці Франції Парижі сталися нові сутички членів антиурядового руху «жовтих жилетів» із правоохоронцями на перші роковини виникнення цього руху.

За наслідками сутичок затримані принаймні 105 осіб, повідомила поліція.

Силовики розганяли демонстрантів водометами і подразливим газом.

Учасники протестів із закритими обличчями палили сміттєві баки, перевернули й підпалили кілька автомобілів, розгромили відділення одного з банків і закидували спецпризначенців поліції камінням із бруківки і пляшками.

Рух «жовтих жилетів», названий за обов’язковими для водіїв у Франції яскравими світловідбивальними жилетами, спершу виник як протест автовласників проти підвищення податків на пальне – в листопаді 2018-го на наймасовішу акцію в Парижі вийшло близько 280 тисяч осіб. Але й після відмови влади від того підвищення рух не вщух, а перетворився на загальний протест проти влади президента Емманюеля Макрона і став висувати все нові вимоги. Його акції час від часу тривають по суботах і досі, хоча в значно менших масштабах, і, як і раніше, нерідко супроводжуються вандалізмом і сутичками з правоохоронцями.