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26 січня 2021, Київ 15:51
Новини | Міжнародні

У Франкфурті чоловік напав з ножем на людей

За словами правоохоронців, розслідування нападу триває і поки вони не можуть повідомити ніяких подробиць, пов’язаних з ним

У Франкфурті вранці 26 січня чоловік напав на кількох людей з ножем. Про це повідомляє німецька поліція.

Скільки людей отримали поранення, не уточнюється, проте в поліції запевнили, що ніхто з потерпілих не мав травм, що загрожують життю.

За словами правоохоронців, розслідування нападу триває і поки вони не можуть повідомити ніяких подробиць, пов’язаних з ним.

Агентство Associated Press з посиланням на місцеве телебачення повідомляє, що інцидент стався поблизу залізничного вокзалу.

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