У Франкфурті чоловік напав з ножем на людей

У Франкфурті вранці 26 січня чоловік напав на кількох людей з ножем. Про це повідомляє німецька поліція.

Скільки людей отримали поранення, не уточнюється, проте в поліції запевнили, що ніхто з потерпілих не мав травм, що загрожують життю.

За словами правоохоронців, розслідування нападу триває і поки вони не можуть повідомити ніяких подробиць, пов’язаних з ним.

Агентство Associated Press з посиланням на місцеве телебачення повідомляє, що інцидент стався поблизу залізничного вокзалу.