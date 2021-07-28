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Падіння літака на Івано-Франківщині: серед загиблих – троє іноземців

За інформацією Об’єднаної єврейської общини України, загиблі іноземці були хасидами зі Сполучених штатів

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака на будинок в Івано-Франківській області, внаслідок якого загинули чотири людини, зокрема, троє іноземців. Про це повідомили правоохоронці.

Попередня кваліфікація події – порушення правил повітряних польотів.

За попередньою інформацією, на борту перебували пілот, мешканець Прикарпаття, і троє пасажирів-іноземців. Вони загинули на місці події.

У поліції повідомили, що на момент падіння літака у будинку перебували жінка і двоє дітей, які, почувши сторонній шум, встигли вибіги на вулицю і не постраждали.

За інформацією Об’єднаної єврейської общини України, загиблі іноземці були хасидами зі Сполучених штатів.

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