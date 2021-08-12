У Києві з’явиться скульптурна композиція, присвячена Іванові Франку – Кличко

Місце для пам’ятника Івану Яковичу Франку в столиці визначено, його спорудження розпочнеться незабаром, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Столиця за зверненням Міжнародного фонду Івана Франка визначила місце, де наприкінці серпня буде встановлений камінь і незабаром спорудять скульптурну композицію Каменяру. Композицію, яку зведе Міжнародний фонд Івана Франка, встановимо на перехресті вулиць Липської та Інститутської, на місці демонтованого в рамках декомунізації пам’ятника Мануїльському», – повідомив Кличко.

Він також висловив співчуття через смерть онука Івана Франка – Роланда Франка.

«Буквально декілька тижнів не дожив Роланд Тарасович Франко до події, про яку так мріяв: встановлення каменю на місці, де згодом зведуть скульптурну композицію великому українцеві Івану Франку», – сказав Кличко.

11 серпня на 90-му році життя помер останній онук Івана Франка Роланд. Він був головою правління Міжнародного фонду Івана Франка, вченим-інженером та громадським діячем. Прощання відбудеться завтра, 13 серпня, у приміщенні Інституту філології університету імені Шевченка в Києві.