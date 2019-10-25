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25 Жовтень 2019, Київ 21:20
Новини | Міжнародні

Нижня палата парламенту Франції схвалила закон про медичну марихуану

17 країн ЄС вже дозволили використання медичної марихуани за призначенням лікаря

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Національна асамблея, нижня палата парламенту Франції, 25 жовтня схвалила закон, що дозволяє використання марихуани в медичних цілях. Після підтримки Міністерством охорони здоров’я Франції і Агенцією з питань ліків закон має ще схвалити Сенат і підписати президент.

Як очікується, експеримент із застосування медичної марихуанироз почнеться у Франції вже в першій половині 2020 року. Право використовувати продукт отримають близько 3 тисяч пацієнтів, які страждають від невиліковних хвороб, від від епілепсії, спазматичного болю, судом, розсіяного склерозу, ускладнень через хіміотерапію.

Автори закону заявили, що 17 країн ЄС вже дозволили використання медичної марихуани за призначенням лікаря.

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Відповідно до закону, марихуану у Франції можуть виписати пацієнту лікарі кількох лікарень. Спочатку марихуану можна буде отримати в аптеці тієї лікарні, яка виписала рецепт, а потім – в аптеці за місцем проживання. Препарат можна буде отримати у вигляді висушеного листя і шишок рослини, трав’яних чаїв і масел. Однак де вони будуть закуповуватися, поки невідомо: у Франції офіційно не виробляються товари, що містять тетрагідроканабінол.

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