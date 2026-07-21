Франція викликає іранського дипломата через затримання співробітників посольства

Міністерство закордонних справ Франції викликало повіреного у справах Ірану 21 липня після того, як іранські служби безпеки затримали в Тегерані двох співробітників посольства Франції, один з яких нібито був фізично атакований.

«Франція очікує, що іранська влада повністю висвітлить цей інцидент, притягне винних до відповідальності та гарантуватиме безпеку наших приміщень та персоналу відповідно до своїх міжнародних зобов'язань», – заявило міністерство.

Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро заявив 20 липня, що «двоє агентів посольства Франції в Ірані стали об'єктом надзвичайно серйозного акту залякування з боку іранських служб безпеки, що є відвертим порушенням дипломатичного імунітету, яким вони користуються».

Барро сказав, що двох співробітників «затримали без причини на кілька годин» та «допитували», а на «одного з них фізично напали», перш ніж вони змогли повернутися до посольства Франції.

«Це надзвичайно серйозне та неприйнятне порушення недоторканності наших агентів не може залишитися без наслідків», – сказав Барро, додавши, що він передав це повідомлення своєму іранському колезі Аббасу Аракчі.