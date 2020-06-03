ФСБ Росії питала затриманого українського військового, як охороняється межа Криму та Херсонщини

Співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму розпитували затриманого українського військовослужбовця Євгена Добринського про його службу на материковій частині України та про охорону адміністративного кордону між Кримом і Херсонською областю. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на адвоката Іслям Веліляєв.

«Питали, де і в якій частині він проходить службу, який порядок здійснення охорони державного кордону був у частині, де він служив, які входять засоби захисту, ідентифікації людей. Багато було питань про ведення військової служби», – розповів адвокат.

Веліляєв рекомендував своєму підзахисному не відповідати на питання, які конкретно стосуються його служби.

«За моїми рекомендаціями, ми відмовилися давати свідчення, оскільки ці відомості мають службовий характер. Він на сьогоднішній день є військовослужбовцем, тому ми відмовилися давати докладні пояснення з приводу його служби», – наголосив адвокат.

За словами Веліляєва, допит Добринського тривав приблизно півтори години.

3 червня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував на місяць українського військовослужбовця Євгена Добринського, про затримання якого раніше повідомила російська ФСБ.

Військова служба правопорядку Збройних сил України раніше повідомила, що 30 травня, приблизно о п’ятій ранку, на адміністративному кордоні анексованого Росією Криму з Херсонською областю, біля Чонгара, зник український військовослужбовець.

У ЗСУ розповіли, що місце служби українського військового розташовувалося приблизно за тисячу метрів. За словами начальника служби зв’язків із громадськістю командування десантно-штурмових військ ЗСУ, майора Валентина Шевченко, зник Євген Добринський, військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади, який перебував на одному з військових об’єктів. Шевченко уточнив, що неподалік від місця розташування зниклого військового виявили сліди боротьби.

Через кілька днів в ФСБ Росії заявили, що український військовий був затриманий, щодо нього порушено кримінальну справу «про незаконний перетин кордону Росії».

Російські силовики стверджують, що «під час огляду у нього виявили речовину, яка, імовірно, є наркотиком, вона спрямована на експертизу».

Командування десантно-штурмових військ Збройних сил України назвало «прогнозованою російською пропагандою» заяви ФСБ про затриманого українського військового.

Посольство США в Україні висловило стурбованість інформацією про затримання в анексованому Криму українського військовослужбовця і зажадало від Росії припинити анексію Криму і агресію на Донбасі.