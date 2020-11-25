ФСБ Росії заявляє, що запобігла нападам «Ісламської держави» в Московській області

Федеральна служба безпеки Росії заявляє, що викрила осередок екстремістського угруповання «Ісламська держава», який планував «акти саботажу й тероризму» в Московській області.

Силовики затримали «близько п’яти ймовірних членів осередку», один з яких визнав свою участь в «Ісламській державі», повідомила ФСБ у коментарі агентству ТАСС.

Перед цим у ФСБ заявили, що у Володимирській області, що на схід від Москви, затримали іншого члена осередку – «громадянина однієї з країн Центральної Азії».

У Федеральній службі безпеки Росії стверджували, що виявили саморобну бомбу під час обшуків.

Серед цілей осередку нібито було вербування нових членів угруповання та фінансування тероризму.

Росія визнала «Ісламську державу» терористичним угрупованням і заборонила її в грудні 2014 року.