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24 Вересень 2018, Київ 20:34
Новини | Події

ФСБ заявляє, що з Росії видворили агента СБУ

Речниця Служби безпеки України назвала заяву ФСБ про видвореного з Росії українського шпигуна «фейком»

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Федеральна служба безпеки Росії заявляє, що з території цієї країни видворили агента Служби безпеки України.

«На території Краснодарського краю був розкритий агент СБУ Сергій Стефаненко, який робив спроби збору даних про розташовані на території Кубані військові об’єкти, а також слідкував за пересуванням військової техніки й з’ясовував інформацію про кадровий склад Міністерства оборони Росії», – заявили у ФСБ.

У Федеральній службі безпеки Росії стверджують, що оголосили чоловікові офіційне застереження про неприпустимість шпигунства.

Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська в коментарі Радіо Свобода назвала заяву ФСБ «фейком».

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