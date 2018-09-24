ФСБ заявляє, що з Росії видворили агента СБУ

Федеральна служба безпеки Росії заявляє, що з території цієї країни видворили агента Служби безпеки України.

«На території Краснодарського краю був розкритий агент СБУ Сергій Стефаненко, який робив спроби збору даних про розташовані на території Кубані військові об’єкти, а також слідкував за пересуванням військової техніки й з’ясовував інформацію про кадровий склад Міністерства оборони Росії», – заявили у ФСБ.

У Федеральній службі безпеки Росії стверджують, що оголосили чоловікові офіційне застереження про неприпустимість шпигунства.

Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська в коментарі Радіо Свобода назвала заяву ФСБ «фейком».