ФСБ порушила справу проти двох журналістів, які їздили до підконтрольної ЗСУ Суджі

У Росії Федеральна служба безпеки порушила кримінальну справу проти журналістів видання SOTA Петра Іванова та Руслана Терехова – за незаконний перетин кордону групою осіб за попередньою змовою. Про це 10 липня повідомила редакційна колегія видання.

Приводом для справи стала поїздка Іванова й Терехова до Суджі в серпні 2024 року, коли прикордонне місто в Курській області РФ перейшло під контроль ЗСУ. Разом з ними був ще один журналіст, ім’я якого залишилося анонімним та невідомим російським силовикам. Батьків Петра Іванова викликали на допит.

Після поїздки видання опублікувало текстові, фото- та відеозвіти. Зазначається, що журналісти не висвітлювали військові операції; вони повідомляли про життя мирних жителів, покинутих Росією.

У 2024 році, за даними фонду «Центр захисту масової інформації», щонайменше 45 журналістів стали обвинуваченими у кримінальних справах. 12 із них було висунуто проти іноземних журналістів, які висвітлювали події в населених пунктах Курської області, які на той час перебували під контролем української армії.







