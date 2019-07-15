У ФСБ повідомляють про затримання українців на адмінкордоні з окупованим Кримом

Прикордонне управління ФСБ Росії в окупованому Криму повідомляє про затримання 15 липня в російському пункті пропуску на адмінкордоні з материковою Україною двох українських громадян.

У ФСБ стверджують, що затримані перебували «в федеральному і міждержавному розшуку». За словами російських силовиків, одного із затриманих «підозрюють у вбивстві», яке він нібито скоїв в окупованому Криму, а другого шукають органи правопорядку Молдови «за управління транспортним засобом в стані сильного алкогольного сп’яніння».

Імена та прізвища затриманих не називаються. Їхніх коментарів також немає.

У Держприкордонслужбі України неодноразово заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з окупованим Кримом громадян України неможливо, оскільки російська сторона не відкриває їх персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують «контактів з окупантами».

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом існує формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункти в’'їзду / виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».