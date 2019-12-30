У ФСБ заявляють про затримання двох українців, які намагалися залишити Крим в обхід пунктів пропуску

У ФСБ Росії заявили про затримання двох українців, яких звинувачують у спробі залишити анексований Крим в обхід російських пунктів пропуску. Про це повідомляє близьке до підконтрольної Кремлю влади Криму видання «Крыминформ» із посиланням на ФСБ.

Як зазначає ЗМІ, російські силовики затримали чоловіків у темний час доби.

Повідомляється, що «українці мають кримінальне минуле» і на території анексованого Криму «перебивалися випадковими заробітками».

У ФСБ не називають імен затриманих чоловіків, а також дату затримання. Їхніх публічних коментарів немає.

У Держприкордонслужбі України неодноразово заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з анексованим Кримом громадян України неможливо, оскільки російська сторона не відкриває їхні персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують «контактів з окупантами».