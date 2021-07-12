Фунікулер у Києві закрили на щорічний плановий ремонт

З 12 липня столичний фунікулер закрили на щорічний плановий ремонт. Як повідомили у «Київпастрансі», відремонтують кілька залів, проведуть скорочення тросу та обстеження із частковою заміною шпал. Також обстежать контактну мережу і виконають поточний ремонт вагонів підйомника. Наприкінці проведуть статичні та динамічні випробування агрегатів під навантаженням.

Ремонт триватиме до 20 серпня.

Ремонтні роботи проводяться влітку через найменший пасажиропотік. У липні-серпні фунікулер приймає до 2 тисяч користувачів на день. В інші сезони в середньому щодня фунікулером користуються 4 тисячі пасажирів.