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Новини | Суспільство

Фунікулер у Києві закрили на щорічний плановий ремонт

Ремонтні роботи проводяться влітку через найменший пасажиропотік

З 12 липня столичний фунікулер закрили на щорічний плановий ремонт. Як повідомили у «Київпастрансі», відремонтують кілька залів, проведуть скорочення тросу та обстеження із частковою заміною шпал. Також обстежать контактну мережу і виконають поточний ремонт вагонів підйомника. Наприкінці проведуть статичні та динамічні випробування агрегатів під навантаженням.

Ремонт триватиме до 20 серпня.

Ремонтні роботи проводяться влітку через найменший пасажиропотік. У липні-серпні фунікулер приймає до 2 тисяч користувачів на день. В інші сезони в середньому щодня фунікулером користуються 4 тисячі пасажирів.

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