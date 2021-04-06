Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
06 квітня 2021, Київ 15:10
Новини | Події

«Українська асоціація футболу» почала розслідувати участь гравців у матчах за «збірні» бойовиків

Письмові пояснення з приводу участі в матчах пропонують надіслати до 8 квітня

Контрольно-дисциплінарний комітет «Української асоціації футболу» почав розслідувати участь гравців у матчах за «збірні» бойовиків контрольованих Росією угруповань «ДНР» та «ЛНР».

«У ході здійснення оперативно-розшукової діяльності СБУ отримано інформацію про те, що громадяни України, які зареєстровані в Інформаційно-аналітичній базі УАФ, у складі збірної так званої «ДНР» брали участь у товариському матчі проти збірної так званої «Республіки Абхазія» 25 вересня 2020 року на стадіоні «Динамо» в місті Сухумі, Грузія», – заявили в УАФ.

В асоціації пропонують надати письмові пояснення щодо участі у згаданому матчі наступним особам:

  • Бессалову Артему Леонідовичу, 1983 р.н.;
  • Гарненку Станіславу Андрійовичу, 1987 р.н.;
  • Лагоді Андрію Олеговичу, 2002 р.н.;
  • Махну Ярославу Миколайовичу, 1993 р.н.;
  • Охмату Євгену Ігоровичу, 1987 р.н.;
  • Пархоменку Артему Олександровичу, 2000 р.н.;
  • Томазову Савелію Сергійовичу, 1998 р.н.;
  • Федотову Євгену Олександровичу, 1987 р.н.;
  • Фролову Владиславу Володимировичу, 1988 р.н.

Крім того, СБУ встановила, що протягом 8-12 грудня 2020 року в місті Сухумі в турнірі «Ліга братських народів-2020» брала участь команда «Схід-вугілля» з непідконтрольної Україні території Луганської області. КДК УАФ також пропонує надати письмові пояснення щодо участі у згаданих матчах наступним особам:

  • Асьмаєву Сергію Вадимовичу, 1995 р.н.;
  • Бєбєніну Вячеславу Миколайовичу, 1995 р.н.;
  • Бєлавіну Марку Євгеновичу, 1997 р.н.;
  • Варваніну Олександру Олександровичу, 1997 р.н.;
  • Дризі Сергію Сергійовичу, 1992 р.н.;
  • Єрьоміну Олексію Володимировичу, 1988 р.н.;
  • Жарому Сергію Сергійовичу, 1986 р.н.;
  • Захарову Михайлу Олександровичу, 1995 р.н.;
  • Зубахіну Івану Олеговичу, 1986 р.н.;
  • Коновалову Роману Віталійовичу, 1984 р.н.;
  • Майбороді Олександру Олександровичу, 1996 р.н.;
  • Наумову Євгену Сергійовичу, 1995 р.н.;
  • Рудницькому Івану Віталійовичу, 1991 р.н. ;
  • Рябчинському Владиславу Сергійовичу, 1996 р.н.;
  • Ткачєву Андрію Сергійовичу, 1988 р.н.;
  • Циндрику Сергію Олексійовичу, 2004 р.н.;
  • Яковленку Олексію Віталійовичу, 1996 р.н.

Письмові пояснення пропонують надіслати в термін до 8 квітня включно на електронну адресу: info@uaf.ua.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG