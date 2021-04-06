«Українська асоціація футболу» почала розслідувати участь гравців у матчах за «збірні» бойовиків

Контрольно-дисциплінарний комітет «Української асоціації футболу» почав розслідувати участь гравців у матчах за «збірні» бойовиків контрольованих Росією угруповань «ДНР» та «ЛНР».

«У ході здійснення оперативно-розшукової діяльності СБУ отримано інформацію про те, що громадяни України, які зареєстровані в Інформаційно-аналітичній базі УАФ, у складі збірної так званої «ДНР» брали участь у товариському матчі проти збірної так званої «Республіки Абхазія» 25 вересня 2020 року на стадіоні «Динамо» в місті Сухумі, Грузія», – заявили в УАФ.

В асоціації пропонують надати письмові пояснення щодо участі у згаданому матчі наступним особам:

Бессалову Артему Леонідовичу, 1983 р.н.;

Гарненку Станіславу Андрійовичу, 1987 р.н.;

Лагоді Андрію Олеговичу, 2002 р.н.;

Махну Ярославу Миколайовичу, 1993 р.н.;

Охмату Євгену Ігоровичу, 1987 р.н.;

Пархоменку Артему Олександровичу, 2000 р.н.;

Томазову Савелію Сергійовичу, 1998 р.н.;

Федотову Євгену Олександровичу, 1987 р.н.;

Фролову Владиславу Володимировичу, 1988 р.н.

Крім того, СБУ встановила, що протягом 8-12 грудня 2020 року в місті Сухумі в турнірі «Ліга братських народів-2020» брала участь команда «Схід-вугілля» з непідконтрольної Україні території Луганської області. КДК УАФ також пропонує надати письмові пояснення щодо участі у згаданих матчах наступним особам:

Асьмаєву Сергію Вадимовичу, 1995 р.н.;

Бєбєніну Вячеславу Миколайовичу, 1995 р.н.;

Бєлавіну Марку Євгеновичу, 1997 р.н.;

Варваніну Олександру Олександровичу, 1997 р.н.;

Дризі Сергію Сергійовичу, 1992 р.н.;

Єрьоміну Олексію Володимировичу, 1988 р.н.;

Жарому Сергію Сергійовичу, 1986 р.н.;

Захарову Михайлу Олександровичу, 1995 р.н.;

Зубахіну Івану Олеговичу, 1986 р.н.;

Коновалову Роману Віталійовичу, 1984 р.н.;

Майбороді Олександру Олександровичу, 1996 р.н.;

Наумову Євгену Сергійовичу, 1995 р.н.;

Рудницькому Івану Віталійовичу, 1991 р.н. ;

Рябчинському Владиславу Сергійовичу, 1996 р.н.;

Ткачєву Андрію Сергійовичу, 1988 р.н.;

Циндрику Сергію Олексійовичу, 2004 р.н.;

Яковленку Олексію Віталійовичу, 1996 р.н.

Письмові пояснення пропонують надіслати в термін до 8 квітня включно на електронну адресу: info@uaf.ua.