У Києві через футбол 18 вересня можливі обмеження в роботі трьох станцій метро

У Києві ввечері 18 вересня можливе обмеження роботи трьох станцій метро «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого» через футбольний матч, повідомила пресслужба підземки.

«Можливе обмеження (закриття) станції «Олімпійська» на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій», – йдеться в повідомленні.

Завтра на НСК «Олімпійський» відбудеться футбольний матч між командами «Динамо» (Київ) та «Олександрія» (Олександрія). Початок гри о 19:30.