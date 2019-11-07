Бійка футбольних фанів у Львові – двоє поліцейських травмовані

Напередодні пізно ввечері у Львові сталася масова бійка футбольних фанів у центрі міста, в результаті якої травмувань зазнали двоє правоохоронців, повідомила пресслужба Нацполіції.

«Близько 23:15 на оперативну лінію102 до поліції надійшло повідомлення про масову бійку, що відбувається на площі Галицькій у Львові…Поліцейські припинили бійку, участь в якій брали близько ста осіб – футбольні фанати з України, Франції та Німеччини. У відділ поліції доставлено дванадцятьох учасників бійки – з них четверо львів’ян віком 20-22 роки, інші – іноземці», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, було також пошкоджено два службові автомобілі.

«Правоохоронці встановлюють обставини події та особи учасників бійки. Вирішується питання правової кваліфікації», – вказали у поліції.

Сьогодні на стадіоні «Арена Львів» у Львові о 22:00 відбудеться матч групового етапу Ліги Європи, в якому зустрінуться українська «Олександрія» та французький «Сент-Етьєн».